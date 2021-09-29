Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube в случае, если не будут сняты ограничения с ресурсов медиакомпании RT

Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube в случае, если не будут сняты ограничения с ресурсов медиакомпании RT. Об удалении двух каналов российской госкомпании, которые вещает на немецком языке сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В интервью «Эху Москвы» она сказала, что считает действия YouTube реакцией на высокие рейтинги RT в Германии.

Маргарита Симоньян признает власти России в ответ закрыть корреспондентские пункты немецких телеканалов АРД и СДФ.

Напомним, — корпорация Google, которой принадлежит YouTube объяснила удаление телеканалов RT тем, что они распространяют ложную информацию о коронавирусе.

