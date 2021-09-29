Основатель крупнейшей российской компании по кибербезопасности Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца

Следствие подозревает его в госизмене.

Под стражей Сачков будет находиться до 27 ноября – такое решение принял Лефортовский суд Москвы. Подробности дела против основателя и гендиректора Group-IB не приводятся. При этом связи с Сачковым не было со вчерашнего дня. Этим утром также стало известно, что в офисе компании минувшим вечером прошли обыски. По данным телеканала RTVI, у здания стояли пассажирский автобус и минивэн с тонированными стеклами, в которые перетаскивали вещи. На входе стояли вооруженные люди, которые не пустили внутрь журналистов. При этом в самой Group-IB уверяют, что о причинах обысков не знали, но в то же время заверили в том, что работают в штатном режиме.

Сам арестованный 35-летний Илья Сачков основал компанию еще в 2003 году. Он входит в экспертные комитеты Госдумы и российского МИДа, а также встречался с президентом Владимиром Путиным. Его компания Group-IB считается одним из ведущих разработчиков решений по борьбе с кибератаками и сотрудничает не только с российскими спецслужбами, но и с Интерполом.

Российские власти арест Сачкова пока не комментировали.