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11:03, 29 сентября 2021

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в случае, если он не восстановит удалённые каналы немецкой редакции RT

Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеосервис YouTube в случае, если он не восстановит удалённые каналы немецкой редакции RT. Их убрали, обвинив в распространении ложной информации о ковиде.

Действия администрации корпорации Google, которой принадлежит YouTube, по мнению Роскомнадзора нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, это не что иное как цензура, считают в ведомстве. От руководства Google требуют как можно скорее снять все ограничения с двух каналов немецкоязычной редакции российского госканала RT. В надзорном ведомстве предупредили о блокировке популярного в России видеосервиса если удалённые проекты не вернутся на своё место. Также Google грозит штраф на сумму до миллиона рублей. Вчера YouTube удалил оба канала RT без возможности восстановления. Основанием, как пояснили в американской корпорации, стала ложная информация о коронавирусе и попытка обойти ограничения, используя ещё один канал. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсетях в ответ предложила запретить в России немецкие СМИ включая Deutsche Welle. Руководство одного из удалённых каналов утверждает, что он входил в пятёрку лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика».

За российский канал вступился также МИД и председатель Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин. Он счёл удаление каналов RT нарушением принципов демократии и вмешательством иностранных государств во внутренние дела России. По мнению Володина, этот вопрос нужно обсуждать в ООН.


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