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Эксклюзив Эха 10:48, 29 сентября 2021

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене на два месяца

фото: Петр Ковалев/ТАСС
фото: Петр Ковалев/ТАСС

Основатель крупнейшей в России компании по кибербезопасности Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене на два месяца. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы. Подробности пока не приводятся. На связь Сачков не выходит со вчерашнего дня.

Накануне в московском офисе компании был проведен обыск. Корреспондент RTVI утверждает, что этой ночью у здания стоял пассажирский автобус и мини-вен с тонированными стеклами. В автобус перетаскивали вещи, а на проходной стояли двое вооруженных мужчин в масках и камуфляже.

Ранее в Group-IB сказали, что разбираются в случившемся, и это никак не влияет на деятельность компании.

Напомним, что среди клиентов Group-IB Сбербанк, Альфа-Банк, Ростех, компания сотрудничает с Интерполом и российскими силовыми структурами.

Накануне в московском офисе компании прошли обыски. По версии журнала Форбс, Сачков входит в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Он является доцентом Кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана, входит также в экспертные комитеты Госдумы и МИДа России.

Напомним, по статье о госизменене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

За прошлый год число судебных дел в сфере информационных технологий выросло более чем на 20% — сообщает газета РБК, ссылаясь на последние исследования. Большая часть дел касается незаконного использования компьютерных программ.

В Москве провели обыск в штаб-квартире Group-IB. Глава компании Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене. Генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев считает, что это может быть связано с давлением со стороны силовых структур, с целью «оказать воздействие и склонить его к сотрудничеству с государством на безвозмездной основе». Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

«Я склоняюсь, что это может быть связано с прошлым сотрудничеством Сачкова с государственными ведомствами, в эпоху нулевых он активно работал с нашими силовыми структурами и специальными правоохранительными органами в частности киберрасследования, в обеспечении кибербезопасности», — рассказал он.

По словам Р.Ромачева, это сотрудничество шло на бесплатной и безвозмездной основе, но в определенный момент, когда загруженность компании стала большой, это сотрудничество со стороны руководителя компании было прекращено. «С тех времен за последние 10 лет идет подобное давление, идет с целью оказать воздействие и склонить его к сотрудничеству его компании к работе, и, конечно, на безвозмездной основе. Поскольку эта компания — это бизнес-компания, а не благотворительный фонд, то не могут найти консенсус». – сказал он.

Также Р.Ромачев допустил вторую версию событий, — это возможно возникающий бизнес-конфликт. «Это возможность захода какого-то крупного стратега. Для того, чтобы группа-стратег зашел как можно дешевле, пытаются снизить стоимость компании», — допустил он.

Р.Ромачев считает, что пока российские правоохранительные органы не поймут, что с компаниями, которые оказывают услуги информационной безопасности, кибербезопасности можно сотрудничать достаточно эффективно, как это делают другие страны, подобные примитивные силовые подходы продолжатся. «У нас, к сожалению, достаточно такой примитивный подход — если ты не хочешь сотрудничать с государством, значит мы на тебя надавим, создадим условия, когда ты будешь склонен идти на сотрудничество — это такой тупиковый вариант.

Пока власти не поймут, что есть определенная выгода от сотрудничества государства с частным партнерством в сфере национальной безопасности, тогда это все и прекратится, а пока мы живем в таких условиях», — отметил он.

В Москве на 2 месяца арестован основатель и гендиректор известной IT-компании Group-IB Илья Сачков. Накануне в офисе прошли обыски.

В компании Group-IB отметили, что не знают о причине обысков, а топ-менеджмент и юристы выясняют ситуацию.

Group-IB была основана в 2003 году, и является одной из наиболее влиятельных частных компаний в сфере кибербезопасности на международном уровне.



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