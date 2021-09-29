Коммерсант: В России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов

В России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов, — пишет газета Коммерсант. Она ссылается на главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева и ряд источников в правительстве. Указ президента, который разрешает мигрантам в условиях пандемии работать со старыми документами о временном пребывании, уже продлевался минувшим летом

В последние дни в миграционные центры вновь выстроились гигантские очереди. Накануне Независимая газета писала, что в МВД готовятся к облавам на гастарбайтеров