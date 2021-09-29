Новым премьер-министром Японии станет экс-глава МИДа Фумио Кисида

Сегодня он избран лидером правящей Либерально-демократической партии. Как ожидается, парламент утвердит его в должности главы правительства в начале октября.
2021-09-29T10:34:48+03:00
2021-09-29T10:55:17+03:00
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10:34, 29 сентября 2021
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