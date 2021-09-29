Силовые структуры пока не комментируют сообщения о задержании основателя и гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова

Силовые структуры пока не комментируют сообщения о задержании основателя и генерального директора крупнейшей российской компании в сфере безопасности Group-IB Ильи Сачкова. Ранее об этом сообщил телеканал RTVI, ссылаясь на информированные источники.

Также недоступен по телефону и другой совладелец компании Дмитрий Волков.

Директор по коммуникациям крупной российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Ника Комарова подтвердила «Эху Москвы», что накануне в их столичном офисе прошли обыски. Причины проведения следственных действий неизвестны, добавила она.

Ранее телеканал RTVI сообщал со ссылкой на свои источники, что основатель и гендиректор компании Илья Сачков задержан. Сотрудники Group-IB эту информацию пока не подтверждают.