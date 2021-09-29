Суд Лос-Анджелеса сегодня рассмотрит ходатайство Бритни Спирс о прекращении многолетнего опекунства над ней ее отца

Ранее поп-звезда попросила ФБР завести уголовное дело против Джейми Спирса, а новый документальный фильм рассказал о том, что ее отец установил тотальное видеонаблюдение над дочерью.

Опекунство над Бритни Спирс ее отец Джейми Спирс установил в 2008 голу — изначально введенный как временная мера на фоне психологических проблем поп-звезды, режим растянулся на 13 лет, позволяя Джейми Спирсу полностью контролировать личную жизнь дочери, ее профессиональную деятельность и финансовое состояние в 60 млн долларов. В июне Бритни Спирс сделала шокирующее признание во время публичных слушаний в суде — певица назвала опекунство отца системой жестоких отношений и абьюзом, рассказала, что в сговоре с врачами ей не позволяли иметь детей и накачивали медикаментами, и попросила вернуть ей ее жизнь. Почти три месяца Джейми Спирс отказывался прекращать опекунство над дочерью, заявляя о неготовности 38-летней певицы к самостоятельной жизни. Бритни Спирс при этом попросила ФБР завести уголовное дело по факту издевательств со стороны отца. Наконец, в сентябре Джейми Спирс подал ходатайство о выходе из опекунства, заявив, что желает дочери только самого лучшего. В пятницу в США вышел документальный фильм Нью-Йорк Таймс «Контролируя Бритни Спирс», в котором ассистенты, охранники и люди из окруженмя звезды рассказали, как Джейми Спирс установил тотальную виодеслежку за дочерью, включая спальню, и имел доступ ко всем соцсетям Бритни и ее перепискам, в том числе коммуникации с адвокатом.

Если суд сегодня освободит Бритни Спирс из-под опекунства, то свободой она будет обязана своим фанатам — именно они несколько лет назад начали движение #freeBritney, усмотрев тайные послания с просьбами о помощи. Фанатам в итоге удалось привлечь внимание мировой общественности и даже членов Конгресса США.