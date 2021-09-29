Северная Корея подтвердила, что испытала гиперзвуковую ракету

Местные СМИ утверждают, что разработка таких ракет это один из основных приоритетов пятилетнего военного плана, который был одобрен в начале года. При этом главная цель испытаний – укрепление обороноспособности страны.



О новом запуске южнокорейские СМИ сообщили накануне. Это вызвало негативную реакцию международного сообщества.