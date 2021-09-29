Местные СМИ утверждают, что разработка таких ракет это один из основных приоритетов пятилетнего военного плана, который был одобрен в начале года. При этом главная цель испытаний – укрепление обороноспособности страны.
О новом запуске южнокорейские СМИ сообщили накануне. Это вызвало негативную реакцию международного сообщества.
Северная Корея подтвердила, что испытала гиперзвуковую ракету
Местные СМИ утверждают, что разработка таких ракет это один из основных приоритетов пятилетнего военного плана, который был одобрен в начале года. При этом главная цель испытаний – укрепление обороноспособности страны.