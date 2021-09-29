В Японии избран глава правящей Либерально-демократической партии

Он станет новым премьер-министром страны.

Определять руководителя партии пришлось во втором туре, так как изначально оба основных кандидата показали почти одинаковые результаты. Теперь же с отрывом около 100 голосов главой Либерально-демократической партии избран бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Как правило, именно лидер партии в последствие становится новым премьер-министром. Если в этот раз ничего не изменится, то Кисида станет 100-м премьером.

Политическая карьера Фумио Кисида началась еще в 1993 году, когда он впервые избрался в нижнюю палату парламента от партии. В 2007 на год он занял пост министра по делам Окианавы и Курильских островов, которые в Японии называют «северными территориями. Когда же премьер-министром страны был Синдзо Абэ, Кисида занимал должность министра иностранных дел. После ухода главы кабмина с поста он уже продвигал себя в качестве кандидата на пост председателя Либерально-демократической партии, однако на это место был назначен Исихидэ Суга.

Как ожидается, утверждение премьер-министра страны состоится 4 октября. У будущего главы кабмина есть собственная фракция в составе почти 50 парламентских депутатов.