В компании Group-IB подтвердили проведение обысков в московском офисе, но пока не знают, чем они вызваны

В одной из ведущих в России и мире компаний по кибербезопасности Group-IB подтвердили проведение обысков в московском офисе, но пока не знают, чем они вызваны. Глава организации по сообщениям СМИ, задержан.

Компания Group-IB, несмотря на приход оперативников, продолжает работу в обычном режиме. Топ-менеджеры и юристы выясняют ситуацию, сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что в главный офис, расположенный неподалеку от метро Дубровка, силовики нагрянули накануне утром и покинули его только вечером. Телеканал RTVI со ссылкой на осведомлённые источники сообщил о задержании Ильи Сачкова, главы одной из ведущих российских и мировых компаний, которая специализируется на предотвращении и расследовании компьютерных атак Обыски по словам собеседника могут быть связаны с уголовным делом, в рамках которого Сачкова задержали. Корреспонденты канала, приехав к офису Group-IB в ночь на среду, увидели вооружённых людей в камуфляже. Они журналистов внутрь не пустили, в шутку сказав, что здесь снимают кино. Телеканал напоминает, что в прошлом году власти США обвинили одного из сотрудников компании Group-IB в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 12м году. За океаном утверждали, что обвиняемый позже дал показания ФБР в посольстве США в Москве и рассказал о связях с хакерами. Признания он якобы давал с согласия Сачкова, писало признанное иноагентом интернет-издание Медуза.

Агентство Интерфакс отмечает, что утром глава компании был не доступен для комментариев по телефону. Сачков по данным RTVI участвует в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберперступности. Он несколько раз встречался с президентом и обсуждал меры по поддержке отечественного экспорта.