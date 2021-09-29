Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сказал ТАСС, что в европейскую часть страны из Скандинавии перемещается мощный антициклон. Это означает, что будет много солнца, никаких осадков и очень высокое атмосферное давление.
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«Золотая осень» в центре России продлится до 5 октября, — сообщают в Гидрометцентре
Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сказал ТАСС, что в европейскую часть страны из Скандинавии перемещается мощный антициклон. Это означает, что будет много солнца, никаких осадков и очень высокое атмосферное давление.