«Золотая осень» в центре России продлится до 5 октября, — сообщают в Гидрометцентре

Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сказал ТАСС, что в европейскую часть страны из Скандинавии перемещается мощный антициклон. Это означает, что будет много солнца, никаких осадков и очень высокое атмосферное давление.

К выходным может потеплеть до плюс 15 градусов.

