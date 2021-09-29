Сегодня в правительство России, как ожидается, поступит законопроект о выплате материнского капитала отцам

Министерство труда хочет позволить мужчинам, в одиночку воспитывающим двух и более детей, получать средства из федерального бюджета. Главное, чтобы ребёнок был рожден не раньше 1 января 2007 года.

Новые поправки касаются и ещё одной категории отцов. Материнский капитал, в случае принятия закона, смогут получать мужчины, ставшие папами при помощи суррогатного материнства. При этом супруга должна быть официальным усыновителем ребёнка.

В ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму. В случае его принятия, отдельные категории отцов начнут получать материнский капитал уже с 2022 года.

Размер материнского капитала на первого ребёнка в новом году составит 503 тысячи рублей.