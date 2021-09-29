Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием разблокировать YouTube-каналы RT, пригрозив видеохостингу блокировкой. В сообщении говорится, что подобные действия компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

Ранее МИД России предложил компетентным ведомствам принять ответные меры в отношении YouTube и немецких СМИ.

Накануне YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления. В корпорации Google, которой принадлежит этот видеохостинг объяснили, что каналы распространяли ложную информацию о коронавирусе.

