Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран главой правящей Либерально-демократической партии

Именно он станет новым премьер-министром. Утверждение его в этой должности состоится в парламенте в начале октября.

В начале сентября нынешний глава правительства Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в выборах. Он и его правительство подвергались критике за действия в период пандемии коронавируса.

