В Сенате США должны состояться закрытые слушания по теме строительства газопровода Северный поток-2

Старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштейн сегодня даст показания в закрытом режиме в комитете по иностранным делам Сената США по вопросу Северного потока-2. Администрация Джо Байдена решила не препятствовать завершению строительства газопровода, так как к моменту прихода Байдена к власти он построен на 90% и дальнейшее введение санкций привело бы только к ухудшению отношений с Германией и не смогло остановить ввод Северного Потока-2 в эксплуатацию. Белый Дом, при этом, призвал Германию найти способы гарантировать, что Россия не сможет использовать трубопровод для нанесения вреда Украине или другим союзникам в Восточной Европе. Несмотря на то, что Газпром объявил ранее в сентябре о завершении строительства Северного Потока-2, конгресс США продолжает оказывать сильное давление на Джо Байдена, включая требование некоторых конгрессменов ввести санкции. Сенатор-республиканец Тед Круз, член комитета по международным отношениям, не пропускает многих кандидатов Байдена на посты Госдепартамента до тех пор, пока не будут введены санкции. Две недели назад Круз вместе с другим высокопоставленным сенатором-республиканцем Пэтом Туми пригрозили заблокировать кандидатов Байдена на пять позиций в Минфине США если Белый Дом не введет санкции в отношении оператора Северного Потока-2 — дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG.

На прошлой неделе Палата представителей одобрила оборонный бюджет страны на следующий год, который предполагает введение санкций против Северного потока-2.

