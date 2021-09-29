В Московском офисе компании Group-IB прошли обыски

Это в интервью газете РБК подтвердила официальный представитель компании Ника Комарова. По ее словам, юристы пытаются прояснить ситуацию. Источники телеканала RTVi утверждают, что следственные действия связаны с уголовным делом, по которому был задержан основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков. Подробности также не уточняются.

Отметим, что данная компания занимается вопросами кибербезопасности.