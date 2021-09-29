Российский МИД пригрозил ответными мерами Youtube и немецким СМИ из-за удаления ютьюб-каналов Russia Today

Российский МИД пригрозил ответными мерами видеохостингу Youtube и немецким СМИ из-за удаления ютьюб-каналов Russia Today.

Действия видеосервиса продиктованы поддержкой германских властей, уверены в российском дипломатическом ведомстве. Причиной же стало желание, как выразились в МИДе, заглушить источники информации, которые не укладываются в комфортный для немецкого официоза медийный фон.

Ранее стало известно, что администрация Youtube заблокировала канал немецкой редакции телеканала Russia Today. Главный редактор издания Маргарита Симоньян назвала произошедшее «настоящей медийной войной» и призвала российские власти заблокировать на территории страны издание «Дойче Велле» и другие немецкие СМИ.

Между тем агентству «РИА Новости» в пресс-службе компании Google, которая владеет видеохостингом, пояснили, что закрытые каналы нарушили условия использования. Роскомнадзор в свою очередь отправил в корпорацию письмо с требование в максимально короткие сроки снять ограничения. В противном случае ведомство грозит миллионным штрафом.

После блокировки канала Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT гигантам за цензуру.