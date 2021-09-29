В Японии проходят выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии, который станет премьер-министром. Первый тур голосования победителя не выявил. Пока лидируют бывшие министры иностранных дел Японии Таро Коно и Фумио Кисида.
2021-09-29T08:33:09+03:00
2021-09-29T09:05:26+03:00
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08:33, 29 сентября 2021
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