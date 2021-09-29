Белорусский руководитель накануне обещал вынести вопрос о смертной казни в стране на референдум

При этом хотя бы приблизительной даты его проведения Александр Лукашенко не назвал.

Вынести вопрос о смертной казни на отдельный референдум в будущем предложила Конституционная комиссия. При этом её председатель Пётр Миклашевич сказал, что сейчас нет необходимости обсуждать с населением эту тему. Александр Лукашенко согласен провести референдум, он считает, что большинство белорусов на нём выскажутся за сохранение высшей меры наказания, сообщает агентство Белта. Когда пройдет референдум глава страны не уточнил. Белоруссия единственная в Европе страна, где до сих пор применяется смертная казнь. Приговор суда приводят в исполнение через расстрел. К нему по данным правозащитников за 30 лет в Белоруссии приговорили более 400 человек. Официально число тех, в отношении кого суды в Белоруссии вынесли смертную казнь, неизвестно. Вопрос о её отмене уже выносили на референдум 25 лет назад. Тогда более 80-ти процентов его участников выступили за сохранение исключительной меры наказания.

Евросоюз в прошлом году призвал белорусские власти отменить смертную казнь. Это произошло после того, как полтора года назад казнили очередного приговорённого к высшей мере.