Z Архив новостей новости
5 9 6 436
08:32, 29 сентября 2021

Белорусский руководитель накануне обещал вынести вопрос о смертной казни в стране на референдум

При этом хотя бы приблизительной даты его проведения Александр Лукашенко не назвал.

Вынести вопрос о смертной казни на отдельный референдум в будущем предложила Конституционная комиссия. При этом её председатель Пётр Миклашевич сказал, что сейчас нет необходимости обсуждать с населением эту тему. Александр Лукашенко согласен провести референдум, он считает, что большинство белорусов на нём выскажутся за сохранение высшей меры наказания, сообщает агентство Белта. Когда пройдет референдум глава страны не уточнил. Белоруссия единственная в Европе страна, где до сих пор применяется смертная казнь. Приговор суда приводят в исполнение через расстрел. К нему по данным правозащитников за 30 лет в Белоруссии приговорили более 400 человек. Официально число тех, в отношении кого суды в Белоруссии вынесли смертную казнь, неизвестно. Вопрос о её отмене уже выносили на референдум 25 лет назад. Тогда более 80-ти процентов его участников выступили за сохранение исключительной меры наказания.

Евросоюз в прошлом году призвал белорусские власти отменить смертную казнь. Это произошло после того, как полтора года назад казнили очередного приговорённого к высшей мере.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 119 6 15187 22.09
Блоги

Несогласованная акция КПРФ против результатов выборов По данным ГУМВД, на акции в Москве присутствовали 400 человек, включая журналистов и блогеров…

5 106 6 11402 25.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 258 6 28017 24.09
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 247 6 30169 28.09
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Страна идет в бездну В странах демократических такие установления создаются и оберегаются снизу — потому что у каждого или у многих есть что оберегать: собственность и личная жизнь. В странах неандертальских дело обстоит иначе…

5 50 6 12254 22.09
Блоги

«Акт беспрецедентной информационной агрессии» Заявление МИД России в связи с удалением видеохостингом «Ютюб» без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга РТ…

5 57 6 8464 06:04
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 48 6 7488 06:31
8читать ;смотреть
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я остаюсь сторонником расширения применения электронного голосования. Ничто и никто меня не убедил, что электронное голосование в Москве было сфальсифицировано…

5 206 6 32477 25.09
#слушать 01:30:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 112 6 18321 24.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Очередной набор мер экономического шантажа против России Санкции окончательно стали «налогом на суверенитет». По сути – плата за возможность проводить независимую политику. Их главная функция – не наказание страны, которой устраивают «показательную порку», а устрашение колеблющихся…

5 34 6 5701 24.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Дружба – Фройндшафт! Прошли долгожданные выборы в бундестаг. Курс рубля успокоился и даже тоже пошел – вверх. Кремль и Дума вздохнули спокойно, потому что «зеленые» не победили и трубе ничего не угрожает…

5 133 6 22465 28.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Наблюдение за наблюдающими Запад сейчас с его санкциями, заявлениями и прочим «хайли-лайкли», российских граждан, мягко говоря, раздражает. И периодически это раздражение выливается в процессы а-ля «сделаю с точностью до наоборот»...

5 61 6 10841 25.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 174 6 31533 23.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 96 6 19080 27.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вялый рост и жадный бюджет Главное же в нашей стране — ничего не менять? Ведь у нас все и так идеально. Похоже, это основная идея проекта федерального бюджета на будущую трехлетку…

5 42 6 25226 22.09
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 390 6 84349 24.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Мартынов: Власть уже не пытается скрыть, что уголовное дело против Навального и его соратников — это политическое дело Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества…

5 12 6 30671
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Оказалось, что регистрация избирателей мало отличается от регистрации ботов, что есть второй, секретный блокчейн, что посчитано было официально только миллион 300 тысяч голосов; что наблюдать за процессом подсчета было нельзя…

5 116 6 73159 25.09
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 1823 24.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 129 6 131534 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 390 6 84358 24.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9275681
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5039989

Сегодня в эфире