Следственный комитет просит продлить еще на два месяца арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Мосгорсуд рассмотрит соответствующее ходатайство 1 октября, — передает ТАСС, ссылаясь на адвокатов.
Фургал, которого обвиняют в организации убийств, содержится в СИЗО Лефортово. Он знакомится с материалами дела, которое насчитывает более 70 томов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Мосгорсуд рассмотрит соответствующее ходатайство 1 октября, — передает ТАСС, ссылаясь на адвокатов.
Фургал, которого обвиняют в организации убийств, содержится в СИЗО Лефортово. Он знакомится с материалами дела, которое насчитывает более 70 томов.
24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)