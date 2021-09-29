Арбитражный суд Москвы сегодня будет рассматривать заявление сервиса Booking.com об отмене штрафа ФАС

Федеральная антимонопольная служба установила, что система интернет-бронирования отелей злоупотребляла доминирующим положением на рынке, навязывая гостиницам определенные условия. Так, они не могли понизить цену на свои услуги в других каналах продаж. В ведомстве считают, что Booking ограничивал конкуренцию на рынке, и оштрафовали сервис на более чем 1 миллиард рублей.

В компании с выводами регулятора не согласны. В пример они приводили ситуацию в Европе, где отели максимизируют прибыль с помощью разных каналов продаж разумно. Там доля Booking не превышает 13%.

Представители сервиса попытались оспорить решение в суде, но в конце августа акты ФАС были признаны законными. Они намерены отстаивать свою позицию. Сегодня пройдут предварительные слушания по жалобе о назначении штрафа.

В свою очередь, в ФАС также грозят сервису судом за невыплату штрафных санкций и ожидают, что по итогам разбирательства вырастет конкуренция на рынке.