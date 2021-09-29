RTVI: В столичном офисе российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB прошли обыски в рамках уголовного дела

В столичном офисе крупной российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB, по данным телеканала RTVI, прошли обыски в рамках уголовного дела. Основателя фирмы задержали. Официальных подтверждений этому пока нет.

Коллеги основателя компании Ильи Сачкова до сих пор не могут связаться ни с самим бизнесменом, ни с совладельцем организации Дмитрием Волковым, утверждает RTVI. Телеканал также сообщает, что на протяжении всей ночи в офисах фирмы проходили обыски, а утром минувшего дня Сачкова задержали.

В свою очередь интернет-издание РБК со ссылкой на пресс-службу Group-IB, пишет, что обыски действительно были, но не ночью, а вчерашним утром. Информацию о задержании Ильи Сачкова там не подтверждают, отмечая, что топ-менеджеры компании сейчас выясняют причины интереса силовиков.

Основатель одной из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности Илья Сачков участвует в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Весной прошлого года власти США предъявили обвинения одному из сотрудников Group-IB. Его подозревали в заговоре с целью продажи украденных данных у соцсети Formspring в 2012 году.

В Group-IB интернет-издание РБК заверили, что компания работает в штатном режиме.