Лидер КНДР пропустил открытие новой сессии парламента и испытание гиперзвуковой ракеты

Это следует из сообщений государственного агентства ЦТАК. Причины отсутствия глав государства Ким Чен Ына не приводятся. В Пхеньяне утверждают, что успешно испытали новую ракету. Гиперзвуковых вооружений у Северной Кореи еще не было.
2021-09-29T07:34:56+03:00
2021-09-29T07:34:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2911340-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:34, 29 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)