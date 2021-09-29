Рэп-музыкант Face связал давление на организаторов его концертов с тем, что ранее поддержал Алексея Навального

Иван Дремин – это настоящее имя артиста – написал в своем «Инстаграме», что власти уже сорвали выступления в первых городах его гастрольного тура – Красноярске и Новосибирске, и оказывают давление в других городах. Рэп-исполнитель отмечает, что ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты, которые выразили несогласие с жестокостью в отношении находящегося в колонии Алексея Навального.