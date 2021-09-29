Более 900 кибератак было на систему электронного голосования, утверждает секретарь Совбеза Николай Патрушев

По его словам, они были зафиксированы с 17 по 19 сентября во время выборов в Госдуму, передает ТАСС. Откуда шли атаки и был ли нанесен ущерб, Патрушев не уточнил. Электронное голосование, помимо Москвы, проводили в Севастополе и еще в пяти регионах. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что во время проведения трехдневного голосования на серверы ЦИК было совершено огромное количество атак. Медведев утверждает, что больше половины из них были из США.