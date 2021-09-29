В Сочи пройдут переговоры президентов России и Турции

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана на переговоры с главой России Владимиром Путиным ожидается сегодня.

В повестке дня главной темой станут двухсторонние отношения между странами. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что на встречу не повлияет позиция главы Турции Тайипа Эрдогана по статусу Крыма, который он считает оккупированным. Какие договоренности хотят достигнуть во время визита, Песков не уточнил. Не стал он и комментировать слова Эрдогана об обсуждении деталей сделки по закупке зенитных ракетных систем C-400.

Встречу планируется провести в Сочи. Визит руководителей государств будет однодневным. Помимо российско-турецких отношений главы стран обсудят и международную повестку. В частности, террористическую активность в Сирии и другие региональные конфликты.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались очно в марте прошлого года. Из-за ситуации с пандемией все остальные переговоры проводились либо по телефону, либо по видеосвязи.