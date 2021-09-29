Сегодня мировой суд в Москве должен рассмотреть очередной протокол в отношении американской компании Google

Роскомнадзор хочет привлечь к ответственности американскую корпорацию в связи с отказом удалить некие запрещённые материалы. Какие именно, в ведомстве не уточняют.

Компании Google вменяется совершение административного правонарушения. Ей грозит штраф до 4 миллионов рублей.

С начала года в отношении Google было составлено уже 11 аналогичных протоколов. А общая сумма штрафов, наложенных на компанию превысила 30 миллионов рублей. Однако, корпорация оплачивать их не торопится.

С похожей ситуацией ранее столкнулись иностранные интернет-компании, ведущие свою деятельность на территории России. В частности, мессенджер Telegram, а также соцсети TikTok и Facebook.

Неудаление запрещённых материалов, не единственная претензия к компании Google со стороны Роскомнадзора. Ранее, ведомство обратилось в суд из-за отказа американской корпорации локализовать базы данных российских пользователей в нашей стране.