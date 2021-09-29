Телеканал RTVI сообщает об обыске в московском офисе компании по борьбе с киберпреступностью Group-IB

По словам одного из источников, задержан гендиректор и основатель компании Илья Сачков. Подробности уголовного дела неизвестны. Корреспонденты телеканала, которые ночью приехали к офису компании, заметили пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами. На проходной их встретили двое вооруженных мужчин в тактической одежде и масках, которые сказали, что в здании снимают кино.

Гендиректор Group-IB Илья Сачков входит в экспертные комитеты при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, неоднократно участвовал во встречах президента Владимира Путина с представителями отрасли цифровых технологий.

