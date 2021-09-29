Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что на систему электронного голосования было свыше 900 кибератак

Бывший директор ФСБ подчеркнул, что они были зафиксированы во время выборов в Госдуму. На совещании по вопросам обеспечения нациоаннальной безопаности в Южно-Сахалинске Патрушев сказал, что ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки, передает «Интерфакс». Электронное голосование проводили в Москве, Севастополе и еще в пяти регионах.
2021-09-29T06:17:23+03:00
2021-09-29T06:17:54+03:00
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06:17, 29 сентября 2021
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