Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что на систему электронного голосования было свыше 900 кибератак

Бывший директор ФСБ подчеркнул, что они были зафиксированы во время выборов в Госдуму. На совещании по вопросам обеспечения нациоаннальной безопаности в Южно-Сахалинске Патрушев сказал, что ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки, передает «Интерфакс». Электронное голосование проводили в Москве, Севастополе и еще в пяти регионах.