В Туле продолжается процесс по иску сотрудников «Щегловского вала», отстраненных от работы из-за отказа привиться

В Туле продолжается процесс по иску сотрудников предприятия «Щегловский вал», отстраненных от работы из-за отказа привиться от коронавируса. Работники требуют восстановления на своих должностях и выплаты зарплаты за период простоя.

Истцами выступили 18 сотрудников «Щегловского вала» — одного из крупнейших предприятий оборонной промышленности. Они обвиняют руководство в самоуправстве и превышении должностных полномочий. Работники при этом настаивают, что не являются антипрививочниками: такая формулировка, как они выразились, их «оскорбляет», передает тульское сетевое издание «ТСН24».

Как правило, денежные претензии выдвигаются на период с конца июля по середину сентября: в частности, один из истцов говорит, что за это время ему должны зарплату примерно в 63,5 тысячи рублей. Впрочем, также сотрудники «Щегловского вала» потребовали и моральную компенсацию в 1 млн рублей каждому.

К делу отстраненные от работы истцы просили привлечь главного санитарного врача Тульской области, но в этом им было отказано. Сейчас слушания находятся на стадии прений.

Этим летом в нескольких регионах была введена обязательная вакцинация от коронавируса среди нескольких категорий сотрудников. Власти, в том числе и в Москве, угрожали отстранением от работы в случае отказа прививаться.