Евросоюз сегодня может продлить санкции против России за применение химоружия

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в ЕС.

В санкционном списке значатся шесть человек, причастных к отравлению политика Алексея Навального, а также Александр Петров и Руслан Боширов. Их Великобритания обвиняет в применении нервнопаралитического вещества «Новичок» против Сергея и Юлии Скрипалей.

Кроме того, ограничения введены в отношении Сирийского научно-исследовательского центра и тех, кого ЕС считает участниками химического нападения в Сирии. Всего, под ограничительные меры попали пятнадцать физических лиц и две организаций.

Повестка заседания не предусматривает обсуждения вопроса о продлении санкций. Постпреды всё согласуют автоматически. По словам источника, пока не сообщается, будет ли это утверждение оформлено в очном формате или письменном.

Кремль неоднократно опровергал причастность российской стороны к инцидентам с Навальным и Скрипалями, называя их спланированной провокацией.