Первое заседание депутатов нового созыва петербургского заксобрания пройдёт сегодня в Мариинском дворце

По официальным итогам голосования городской парламент Северной столицы стал самым многопартийным в стране. В его составе будет шесть фракций.

На первом заседании седьмого созыва законодательного собрания Петербурга депутаты изберут нового председателя городского парламента. Бывший спикер закса Вячеслав Макаров ушёл работать в государственную думу России. Политологи сходятся во мнении, что с новым главой петербургский законодательный орган потеряет прежнюю самостоятельность. Фаворитом в борьбе за пост спикера считают вице-губернатора Петербурга Александра Бельского, который ради депутатского мандата оставил пост в Смольном. Работу чиновника во время кампании критиковала глава ЦИК Элла Памфилова. Она говорила, что Бельский влияет на деятельность горизбиркома, хотя сам участвует в выборах. Однако если в прошлые годы некоторые оппозиционные депутаты отказывались получать мандаты из рук глав городской комиссии в знак протеста против нарушений на выборах, накануне вручение парламентских удостоверений прошло без ярких демаршей. Лишь представители Яблока отказались фотографироваться с руководителем горизбиркома.

Первое заседание откроет самый пожилой депутат, 74-летний представитель КПРФ Борис Зверев, который впервые прошёл в городской парламент.