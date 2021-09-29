Лидер КПРФ сообщил, что обратился к министру внутренних дел из-за ситуации в Москве после выборов в Госдуму

В партии называют сфальсифицированными результаты электронного голосования. Между тем до самого вечера полиция вчера блокировала приёмную первого заместителя лидера коммунистов Ивана Мельникова, препятствуя подаче иска в суд.

Приход полицейских в приёмную Ивана Мельникова лидер КПРФ назвал уголовным преступлением. Геннадий Зюганов охарактеризовал случившееся как нападение на учреждение первого заместителя Госдумы и обещал принять все необходимые меры. Он также сообщил, что в начале недели, то есть ещё до инцидента с приёмной Мельникова, обращался к министру внутренних дел с просьбой прояснить ситуацию с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ. Владимир Колокольцев обещал разобраться по каждому факту, отметил Зюганов. Впрочем, обращение судя по всему не изменило ситуацию. Вчера полиция сорвала подачу представителями КПРФ иска в суд попытке оспорить результаты электронного голосования в Москве. Осада приёмной Мельникова продолжалась весь день. Он со своей стороны сообщил, что полицейские вчера нагрянули в одну из его приёмных, где юристы партии работают с обращениями москвичей, которые к нему поступают как к депутату от КПРФ.

Иск коммунисты намерены подать сегодня, поскольку срок для того, чтобы это сделать истекает именно в среду. В Кремле вчера сказали, что не в курсе событий вокруг приемной Мельникова. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у любых граждан есть право обращаться в суд.