Футболисты мадридского «Реала» сенсационного проиграли на своем поле команде «Шериф» из Молдавии

Матч группового этапа Лиги чемпионов закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. «Шериф» стал первым в истории молдавским клубом, который дошел до групповой стадии престижного турнира. Сейчас «Шериф» возглавляет с шестью очками свою группу, в котором помимо «Реала», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».
2021-09-29T05:16:40+03:00
2021-09-29T05:16:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 29 сентября 2021
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