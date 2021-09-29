Футболисты мадридского «Реала» сенсационного проиграли на своем поле команде «Шериф» из Молдавии

Матч группового этапа Лиги чемпионов закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. «Шериф» стал первым в истории молдавским клубом, который дошел до групповой стадии престижного турнира. Сейчас «Шериф» возглавляет с шестью очками свою группу, в котором помимо «Реала», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».