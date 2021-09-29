Власти Саратовской области предупредили, что больницы приостанавливают плановую госпитализацию

Это связано с ростом инфицированных коронавирусом, сказали в региональном министерстве здравоохранения, передает ТАСС. С понедельника школы Саратова перешли на дистанционное обучение.
2021-09-29T05:16:20+03:00
2021-09-29T05:16:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 29 сентября 2021
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