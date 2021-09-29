Российские регионы возвращаются к коронавирусным ограничениям из-за роста числа заболевших

Власти Чувашии накануне вечером объявили, что приостанавливают проведение культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан из-за ситуации с пандемией. В Удмуртии и Пермском крае с начала октября запретят посещать ряд культурно-досуговых учреждений без предъявления специального графического кода, подтверждающего наличие вакцинации от коронавируса.

