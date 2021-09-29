В КНДР заявили, что впервые испытали гиперзвуковую ракету

В Пхеньяне утверждают, что запуск был успешным. В министерстве обороны США это пока не комментируют. В американском Госдепартаменте подчеркнули, что ракетные пуски КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН. Как передает государственное агентство ЦТАК, за испытаниями наблюдал не лидер КНДР Ким Чен Ын, а секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Ким Чен Ын также не появился на открытии новой сессии парламента