В КНДР заявили, что впервые испытали гиперзвуковую ракету

В Пхеньяне утверждают, что запуск был успешным. В министерстве обороны США это пока не комментируют. В американском Госдепартаменте подчеркнули, что ракетные пуски КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН. Как передает государственное агентство ЦТАК, за испытаниями наблюдал не лидер КНДР Ким Чен Ын, а секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Ким Чен Ын также не появился на открытии новой сессии парламента
2021-09-29T05:15:39+03:00
2021-09-29T05:15:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 29 сентября 2021
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