Российский МИД пригрозил мерами порталу Youtube и немецким СМИ из-за удаления ютьюб-каналов RT

В ведомстве назвали это беспрецедентной информационной агрессией и отметили, что она произошла при участии властей Германии. Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян призвала запретить в России медиакомпанию Deutsche Welle и закрыть корреспондентские пункты телеканалов ARD и ZDF.

В американской компании Google, которой принадлежит портал Youtube, сообщили, что удаление двух каналов немецкой редакции RT связано с распространением ложных сведений о коронавирусе.

