В Дании запись с интервью и неизвестной песней Джона Леннона продана на аукционе за 75 тысяч долларов

В 1970-ом году с бывшим солистом группы Beatles и его женой Йоко Оно пообщались для школьной газеты четыре 16-летних подростка. Спустя 50 лет они продали пленку, на которой, как утверждается, есть песня Леннона под названием Radio Peace, которую никто еще не слышал.

Накануне еще три записи интервью с Джоном Ленноном и Йоко Оно были проданы на аукционе в Великобритании за 50 тысяч долларов.

