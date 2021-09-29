В полиции Мехико заявили, что более 20 ее сотрудниц пострадали в столкновениях на марше феминисток

Власти утверждают, что некоторые протестующие пытались прорваться к президентской резиденции в центре столицы Мексики, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Акция прошла в поддержку права женщин на аборт.
2021-09-29T04:18:21+03:00
2021-09-29T04:18:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2911290-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:18, 29 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)