Суд в американском штате Калифорния разрешил экстрадировать в Перу экс-президента страны Алехандро Толедо

Об этом сообщает агентство «Блумберг». На родине 73-летнего бывшего главу государства обвиняют в коррупции. Алехандро Толедо был у власти с 2001 по 2006 год. В 2013 году политик, по сведениям перуанских СМИ, получил гражданство США.

