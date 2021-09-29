В компании в области кибербезопасности Group-IB подтвердили обыск в ее московском офисе

Представитель компании Ника Комарова сказала изданию РБК, что не знает причины визита силовиков. По ее словам, следственные мероприятия проходили накануне. Телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщил, что задержан основатель компании и гендиректор Илья Сачков, который входит в экспертные комитеты при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ. С чем связано уголовное дело, неизвестно.