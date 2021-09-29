Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:17, 29 сентября 2021

В компании в области кибербезопасности Group-IB подтвердили обыск в ее московском офисе

Представитель компании Ника Комарова сказала изданию РБК, что не знает причины визита силовиков. По ее словам, следственные мероприятия проходили накануне. Телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщил, что задержан основатель компании и гендиректор Илья Сачков, который входит в экспертные комитеты при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ. С чем связано уголовное дело, неизвестно.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 119 6 14957 22.09
Блоги

Несогласованная акция КПРФ против результатов выборов По данным ГУМВД, на акции в Москве присутствовали 400 человек, включая журналистов и блогеров…

5 105 6 11343 25.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 258 6 27947 24.09
Блоги

Сергей Шпилькин физик

Данные по 96840 участкам. Вся Россия На нефальсифицированных участках явка в среднем 38% (как в 2016 году), ЕР получает по двум оценкам от 31% до 33% (как в 2011 году)...

5 124 6 69252 22.09
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 245 6 28658 28.09
Блоги

Константин Эггерт журналист

Реакция Вассермана. Почему сторонникам «Умного голосования» стоит прислушаться к «демшизе» Оппозиционная политика в России свелась к менеджменту. «Умное голосование» — это метод, не более того. Он уже был испробован на выборах в Госдуму 2011 года — без особого успеха…

5 229 6 82702 22.09
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Страна идет в бездну В странах демократических такие установления создаются и оберегаются снизу — потому что у каждого или у многих есть что оберегать: собственность и личная жизнь. В странах неандертальских дело обстоит иначе…

5 50 6 12227 22.09
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я остаюсь сторонником расширения применения электронного голосования. Ничто и никто меня не убедил, что электронное голосование в Москве было сфальсифицировано…

5 206 6 32404 25.09
#слушать 01:30:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Дружба – Фройндшафт! Прошли долгожданные выборы в бундестаг. Курс рубля успокоился и даже тоже пошел – вверх. Кремль и Дума вздохнули спокойно, потому что «зеленые» не победили и трубе ничего не угрожает…

5 125 6 19984 28.09
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 112 6 18315 24.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Очередной набор мер экономического шантажа против России Санкции окончательно стали «налогом на суверенитет». По сути – плата за возможность проводить независимую политику. Их главная функция – не наказание страны, которой устраивают «показательную порку», а устрашение колеблющихся…

5 34 6 5693 24.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Наблюдение за наблюдающими Запад сейчас с его санкциями, заявлениями и прочим «хайли-лайкли», российских граждан, мягко говоря, раздражает. И периодически это раздражение выливается в процессы а-ля «сделаю с точностью до наоборот»...

5 61 6 10830 25.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 174 6 31519 23.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 96 6 18939 27.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

О! Новое дело! Мы же понимаем, что приговор уже почти готов, а доказывать ничего и не придется. Осталось только придумать, сколько конкретно выписать Навальному в качестве наказания сейчас, а сколько дать ему по какому-то следующему делу в рамках пожизненного срока…

5 201 6 40091 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вялый рост и жадный бюджет Главное же в нашей стране — ничего не менять? Ведь у нас все и так идеально. Похоже, это основная идея проекта федерального бюджета на будущую трехлетку…

5 42 6 25213 22.09

Популярное за неделю

Новости

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева вышла из здания Мосгордумы, где ее более двух суток поджидала полиция Сразу на выходе ей вручили повестку в ОВД «Тверское» на 28 сентября…

5 10 6 126161
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Надо смотреть правде в глаза. То есть технически «Умное голосование» оказалось эффективным, политически – абсолютно проиграло. Просто абсолютно…

5 42 6 79883 22.09
#слушать 37:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 1814 24.09
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

Что-то творится с патриаршей проповедью А ведь Герман был ректором лениградских духовных школ, когда там учился Володя Гундяев. На всех его дипломах стоит подпись Германа. И — вот такая память…

5 93 6 131181 23.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 124 6 129015 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9275581
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5039844

Сегодня в эфире