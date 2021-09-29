Рэп-исполнитель Face заявил об отмене концертного тура из за давления со стороны властей

Музыкант написал на своей странице в «Инстаграме», что в ряде городов организаторам выступлений поступили угрозы от чиновников или силовиков. Иван Дремин, это настоящее имя рэпера, связал это давление со своей гражданской позицией — в частности, с тем, что он высказывался в поддержку политика Алексея Навального.

