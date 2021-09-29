В МИДе заявили, что предложат ведомствам принять меры в отношении портала YouTube и немецких СМИ

В министерстве считают, что необходимы ответные действия на удаление администрацией видеосервиса двух немецкоязычных каналов гостелекомпании RT. Ее главный редактор Маргарита Симоньян назвала это медийной войной и призвала запретить в России немецкие СМИ. В американской компании Google, которой принадлежит YouTube, пояснили, что учетные записи были удалены из-за распространения дезинформации о коронавирусе.
2021-09-29T04:15:58+03:00
2021-09-29T04:15:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 29 сентября 2021
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