В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Это новая разработка, прежде такого вида оружия у Северной Кореи не было. Параметры пуска –дальность, скорость и высота – пока не сообщаются. Государственные СМИ КНДР называют ракету «Хвасон-8», предыдущая ракета, «Хвасон-7», является баллистической. В Госдепартаменте США заявили, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу для мирового сообщества.