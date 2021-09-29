В КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Это новая разработка, прежде такого вида оружия у Северной Кореи не было. Параметры пуска –дальность, скорость и высота – пока не сообщаются. Государственные СМИ КНДР называют ракету «Хвасон-8», предыдущая ракета, «Хвасон-7», является баллистической. В Госдепартаменте США заявили, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу для мирового сообщества.
2021-09-29T03:04:41+03:00
2021-09-29T03:04:41+03:00
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03:04, 29 сентября 2021
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