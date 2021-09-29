Представители КПРФ намерены подать сегодня почти 30 исков на результаты электронного голосования

Накануне в партии сообщили, что ее юристы не смогли это сделать, потому что полиция блокировала их в здании горкома КПРФ. Пресс-секретарь фракции коммунистов в Мосгордуме Никита Попов сказал «Интерфаксу», что будет 14 исков от кандидатов в депутаты и 15 от партии. По итогам выборов в Москве по одномандатным округам ни один оппозиционный кандидат не прошел в Госдуму. В КПРФ полагают, что основные фальсификации были совершены с помощью электронного голосования.