Представители КПРФ намерены подать сегодня почти 30 исков на результаты электронного голосования

Накануне в партии сообщили, что ее юристы не смогли это сделать, потому что полиция блокировала их в здании горкома КПРФ. Пресс-секретарь фракции коммунистов в Мосгордуме Никита Попов сказал «Интерфаксу», что будет 14 исков от кандидатов в депутаты и 15 от партии. По итогам выборов в Москве по одномандатным округам ни один оппозиционный кандидат не прошел в Госдуму. В КПРФ полагают, что основные фальсификации были совершены с помощью электронного голосования.
2021-09-29T03:04:14+03:00
2021-09-29T03:04:22+03:00
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03:04, 29 сентября 2021
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