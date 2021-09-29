В Японии сегодня выберут главу правящей партии, который станет премьер-министром

Из четырех претендентов по опросам лидирует бывший министр иностранных дел и обороны 58-летний Таро Коно, который сейчас отвечает за вакцинацию населения от коронавируса, передает ТАСС.
2021-09-29T02:13:22+03:00
2021-09-29T02:13:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 29 сентября 2021
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