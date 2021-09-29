Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность появления армянской автономии в Нагорном Карабахе

По его словам, этот вопрос поднимают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, но для Баку он не входит в повестку дня. Алиев также сказал в интервью телеканалу «Франс 24», что считает конфликт с Арменией завершенным.
2021-09-29T02:12:57+03:00
2021-09-29T02:12:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2911268-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 29 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Один день жены арестанта Иванкина Эта история показывает, что ФСИН работает как хорошо отлаженный механизм, направленный не на защиту прав заключённых, а на грубейшее их нарушение. Мне известны примеры, когда заключенные при этом допрашиваются без адвокатов, их избивают и подвергают жестокому насилию…
Популярное за неделю
24 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)