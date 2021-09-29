Центризбирком сегодня распределит депутатские мандаты, от которых отказались лидеры партийных списков

Это значится в повестке заседания комиссии, передает ТАСС. По словам источника агентства, от своих кресел в новом составе Госдумы отказались более 60 представителей «Единой России», в том числе глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главы регионов.